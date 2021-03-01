В Мурманске продолжают менять вышедшие из строя бойлеры в многоквартирных домах

Всего в плане заменить тридцать одно устройство.

В подвале дома номер 7 на улице Полярной Дивизии в Мурманске идёт работа. Здесь устанавливают новый бойлер. Старый давно сломался, жильцы остались без горячей воды. И такая проблема есть во многих домах региона. В прошлом году на это обратил внимание губернатор. Андрей Чибис потребовал вернуть в дома подачу горячей воды за счёт бюджета области. И вот - первый дом готов.

Фёдор Денисов, генеральный директор Фонда капитального ремонта: «Здесь заменяем теплообменник. Также в других 30 домах предусмотрена замена теплообменников с их обвязкой. Подрядчик разрабатывает проект по обследованному дому, после этого проходит экспертизу, согласовывает с управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией, выполняет работы, предъявляет комиссии».

Всего таких домов, оставшихся без горячей воды, 30 в Мурманске и один в Кандалакше. Однако не исключено, что в процессе появятся и новые претенденты на замену оборудования для подогрева воды. Техника изнашивается, а владельцы квартир полную стоимость замены не потянут.

Владислав Сандурский, заместитель губернатора Мурманской области - министр строительства Мурманской области: «У нас работает комиссия при Минстрое».

Сейчас меняют бойлеры в 10 домах Мурманской области. Полностью закончить работы во всех домах планируется в течении двух месяцев. Крайний срок - май этого года.