В Мурманске продолжают обновлять автопарк общественного транспорта

Более 20 новых автобусов отправились в рейсы после осмотра губернатором региона.

В Мурманской области морозы не редкость, а северянам важно оставаться в тепле и уюте при любой погоде. Поэтому городской автопарк пополнился ещё 23 новыми тёплыми автобусами, которые уже отправились по своим маршрутам.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт» города Мурманска: «Они лучше по салону и по отоплению, по многим своим позициям. Я думаю, что будущее за этими машинами. «ЛиАЗы» большой вместимости, они нам знакомы, тёплые машины».

Самир - один из водителей, которые сядут за руль новых «ЛиАЗов». У опытных специалистов есть традиция украшать кабину, что делает её индивидуальной. Кто-то любит аскетичность, ну а кто-то дает волю фантазии. Пока же машины друг от друга почти ничем не отличаются. Вместительные и комфортные, только что с завода.

Самир Алиев, водитель автобуса: «Уютно, пассажиры не жалуются, все довольны. Тепло и водителям тоже комфортно».

Понравилось в кабинет водителя и главе региона, который приехал на территорию депо «Электротранспорта», чтобы оценить новинки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С точки зрения комфорта и удобства – очень уютно».

Сиреневые ливреи, которыми обклеены автобусы, безошибочно узнаются на дороге и отличают новые машины от старых. Эти «ЛиАЗы» – не всё, что появилось в депо. Здесь построили новый цех площадью 300 квадратных метров для ремонта и обслуживания транспорта с шиномонтажным участком, на котором можно обслуживать одновременно два транспортных средства.