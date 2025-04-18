В Мурманске продолжают осваивать новые методы диагностирования колоректального рака

В этот раз на конференции говорили об УЗИ и о том, как облегчить диагностику заболеваний кишечника.

Колоректальный рак достаточно сложно диагностировать на ранних стадиях. Заболевание, как правило, себя никак не проявляет, поэтому врачи внедряют в свою практику новые методики обследования. Одина из таких -использование инновационных аппаратов УЗИ в скором времени может появиться и в Мурманской областной больнице.

Дмитрий Киселев, научный сотрудник отдела УЗД ФГБУ НМИЦ колопроктологии им. А.Н. Рыжих: «В данной клинике появился уникальный ультразвуковой аппарат, который обладает эндоректальной ультразвуковой диагностикой, которая позволяет оценивать, визуализировать анальный канал и прямую кишку».

Сейчас врачи диагностируют заболевания прямой кишки с помощью эндоскопического зонда. Это достаточно болезненная процедура, а ультразвуковое исследование позволит быстро проводить первичный скрининг и выявлять ранние симптомы рака и других заболеваний.

Ольга Захарова, главный внештатный специалист по УЗД Минздрава по Мурманской области: «У нас сегодня будет большой практический мастер-класс с осмотром пациентов, на котором Дмитрий Олегович нам покажет возможности аппарата ультразвуковой диагностики, оснащённым полноценным ректальным датчиком для диагностики заболеваний прямой кишки».

Ольга Волкова, гастроэнтеролог отделения гастроэнтерологии Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Методика малоинвазивная, нет лучевой нагрузки, что вредно для организма. Она помогает увидеть то, что важно выявить и дальнейшее лечение параректальных свищей. Дальше делать выводы, чтобы решать вопрос про биологические препараты у больных с воспалительными заболеваниями кишечника».

Отметим, что Мурманская областная больница – это единственное медицинское учреждение во всей области, где проводят диагностику колоректального рака.