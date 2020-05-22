В Мурманске продолжают работу Межведомственный оперативный штаб и «горячая линия»

Ещё в январе этого года на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии начальник регионального МЧС Руслан Назаров предложил создать Межведомственный оперативный штаб. И уже в конце марта он был создан. Основная задача группы - сбор, анализ и обработка информации. Здесь работают специалисты всех федеральных органов исполнительной власти и максимально оперативно обмениваются информацией. Оперативная группа работает ежедневно с 9 утра до 9 вечера.

Татьяна Захарова, начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Мурманской области: «До этого мы работали на базе правительства Мурманской области. Располагалась оперативная группа там. На данный момент мы работаем в МФЦ, который расположен по адресу: г.Мурманск, проспект Ленина, 45».