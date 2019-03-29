В Мурманске продолжают реконструкцию молодёжных центров

Близится к завершению реконструкция молодёжного центра «Поиск», расположенного в Ленинском округе Мурманска. Сегодня главы столицы Заполярья посетили строительную площадку и увидели, как будет выглядеть помещение через несколько месяцев.

Молодёжный центр «Поиск» функционирует на улице Миронова, 8 уже много лет. Местные жители от 14 до 30 лет довольно активно проводят здесь свой досуг, однако состояния помещения до последнего времени оставляли желать лучшего. Да и техническое оснащение тоже.

«Очень хорошее место для молодёжного центра, удобный трафик. И микрорайон здесь не самый простой с точки зрения организации досуга, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Здесь можно будет хорошо отдохнуть и всё это будет востребовано».

Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск, дополняет: «Конечно, раньше проблем было много, так как в таких жутких условиях ребята проводили здесь время. Конечно, это земля и небо».

Напомним, всего в Мурманске 11 подобных клубов, каждый из них по-своему уникален: где-то оказывают психологическую помощь, где-то учат мастерить, а в «Поиске» большее внимание уделят спорту.

«Мы планировали, что в этом центре будут развиваться интересные направления молодёжного отдыха: фитнес, тренажёрный зал, модные и современные молодёжные танцевальные стили», - отмечает Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке и делам молодёжи администрации города Мурманска.

По контракту подрядчик должен завершить строительные работы к сентябрю 2019 года. Однако, сейчас ремонтники немного опережают график, поэтому, если получится, то уже летом жители Ленинского округа смогут посещать различные спортивные кружки на безе молодёжного центра «Поиск».