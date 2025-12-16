Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
В Мурманске продолжают рисовать «счастье»

Добровольцы Кольской ВЭС и Единого волонтёрского центра расписали холл регистратуры Консультативно-диагностического центра (КДЦ), который входит в состав Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

В медицинских учреждениях Мурманской области регулярно обновляют не только оборудование и приходят новые специалисты, но регулярно вносят перемены в оформлении рабочих зон. Например, в Консультативно-диагностическом центре расписали стены регистратуры. Теперь её украшают рисунки на северные мотивы.

Анастасия Инчина, художник: «В конце октября нас попросили разрисовать стену районной больницы. Сроки были очень ограничены, нужно было успеть за ноябрь это всё сделать, но у нас не был согласован макет. Совместно со специалистами больницы, с Кольской ветряной электростанции мы очень долго искали этот макет, подбирали. У нас на это практически месяц ушёл на этот идеальный вариант. Мы его нашли, подобрали. Прошло около двух дней и картина почти готова».

Акцию «Мы рисуем счастье» в Мурманской области проводят с 2020 года. В её рамках добровольцы расписывают стены в домах-интернатах и детских медицинских учреждениях, чтобы сделать пространства ярче и жизнерадостнее. Такую идею выдвинула Евгения Чибис.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Мы рисовали и в детских домах, мы рисовали и в домах-интернатах, мы рисовали и в детской областной больнице. И вот в первый раз Кольская ВЭС выбрала новую локацию – наш Консультативно-диагностический центр, где каждый день порядка тысячи людей только проходит на консультации к разным врачам».

Профессиональный художник вместе с добровольцами создали композицию на арктическую тематику. Теперь на стенах КДЦ присутствуют рисунки льдов суровой Арктики, ледокола, северного сияния, а в центре всей композиции – большой белый медведь.

Полина Емельянова, заведующая Консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Белый медведь является логотипом нашей больницы, поэтому в качестве символа мы его и выбрали. Белый медведь – это символ выносливости и нордического характера, что очень подчеркивает, символизирует работу наших врачей».

Благодаря Единому волонтёрскому центру и волонтёрам из Кольской ВЭС в центре стало уютней не только для пациентов, но и персонала.

