В Мурманске продолжают совершенствовать учреждения дополнительного образования
В Доме детского творчества имени Торцева открыли учебное пространство по направлению робототехники и программирования. Создать его удалось благодаря проекту «Арктическая школа».
Напомним, этом году программу впервые реализуют в учреждениях дополнительного образования.
Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «Здесь у ребят будут формировать техническое и инженерное мышление. Наши ребята получат востребованные профессии. У меня эмоции зашкаливают, в наше время такого не было».
Приходить на занятия могут и самые юные школьники начальных классов. Для ребят закуплен полный комплект техники для уроков по программированию, приобретены квадрокоптеры и даже оборудована взлётная площадка.
Ученики этого учреждения ежегодно становятся лауреатами и победителями престижных конкурсов. Теперь помогать в достижении новых целей им будут не только талантливые педагоги, но и комфортный кабинет.