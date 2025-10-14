В Мурманске продолжают совершенствовать учреждения дополнительного образования

Для ребят, которые увлекаются робототехникой и в будущем хотят освоить программирование, оборудовали новую учебную площадку.

В Доме детского творчества имени Торцева открыли учебное пространство по направлению робототехники и программирования. Создать его удалось благодаря проекту «Арктическая школа».

Напомним, этом году программу впервые реализуют в учреждениях дополнительного образования.

Елена Ширшова, заместитель главы города Мурманска: «Здесь у ребят будут формировать техническое и инженерное мышление. Наши ребята получат востребованные профессии. У меня эмоции зашкаливают, в наше время такого не было».

Приходить на занятия могут и самые юные школьники начальных классов. Для ребят закуплен полный комплект техники для уроков по программированию, приобретены квадрокоптеры и даже оборудована взлётная площадка.

Ученики этого учреждения ежегодно становятся лауреатами и победителями престижных конкурсов. Теперь помогать в достижении новых целей им будут не только талантливые педагоги, но и комфортный кабинет.