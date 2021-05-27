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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.05.21 19:30

В Мурманске продолжаются масштабные работы по благоустройству общественных территорий

Без внимания не оставляют и юных северян. Для них в рамках программы «На Севере жить» до конца лета планируют построить несколько новых детских спортивных площадок.

Для комфортного проживания северянам недостаточно хорошей квартиры, они хотят, выйдя из дома, видеть во двор  хорошую детскую площадку, просторный спортивный корт и  развитую инфраструктуру, например, широкие проезды и парковку. Администрация города уверена, что такие мечты должны воплощаться в реальность. На улице Ушакова уже ведутся работы по возведению детских зон отдыха - на участке подготавливают бетонное основание, устройство системы освещения и видеонаблюдения. 

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «До конца лета мы увидим в целом 15 детских и спортивных площадок у нас в городе, новых, помимо дворовых детских площадок, которые у нас появятся в рамках ФКГС. Согласитесь, это достаточно неплохой показатель по нашему продвижению в рамках плана «Наш Мурманск», чтобы у мурманчан было как можно больше мест для проведения досуга и занятий спортом».

После осмотра будущей площадки Евгений Никора выслушал местных жителей: кому-то не хватает скамеек для отдыха, а кто-то возмущён отсутствием мест для парковки. Автолюбители считают, что детская зона отдыха будет занимать слишком много пространства.

Возможности уменьшить территорию площадки нет, но сити-менеджер подсказал возможные пути решения проблем и посоветовал горожанам обсудить все вопросы, связанные с придомовой территорией, с управляющей компанией.

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