В Мурманске продолжаются поиски пропавшего 52-летнего Эльскиса Робертаса Йоновича

22 декабря 2019 года мужчина вызвал такси с базы отдыха, доехал до остановки «Причалы», которая расположена на Нижнеростинском шоссе и до настоящего времени его местонахождения неизвестно

В день пропажи он был одет в ярко-голубую зимнюю куртку, чёрные зимние штаны, чёрную или серую вязаную шапку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией об этом мужчине просьба сообщить в полицию по телефонам: 8 (8152) 40-61-10, 02 или 102. Также можно связаться с поисковым отрядом «Мурман Спас»: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.