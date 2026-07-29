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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.07.26 19:30

В Мурманске продолжаются проверки многоквартирных домов

По поручению губернатора профильная комиссия выезжает по адресам, чтобы выявить проблемы внутри жилых зданий. Очередной рейд организовали на улице Хлобыстова, 28.

Жители жаловались на уборку подъездов. В ходе внимательного осмотра комиссия поручила закрасить вандальные надписи на стенах, убрать лишние предметы из подъезда и отремонтировать крышку мусоропровода.

Жители отмечают, что в целом довольны состоянием дома. По их словам, все вопросы решаются оперативно через общедомовой чат. Однако они высказали пожелания по благоустройству территории.

Полина Завьялова, жительница дома №28 по улице Хлобыстова: «По поводу площадки детской, мы уже поговорили, она не относится к управляющей компании, она городская. Не хватает зелёной зоны, забора, который будет огораживать парковку, чтобы дети не попадали мячами в машины, чтобы сами не выбегали на дорогу, ради их безопасности. А так все хорошо».

Новая управляющая компания приступила к обслуживанию дома недавно. За первый месяц работы она начала проводить косметический ремонт подъездов. Дом готов к отопительному сезону, все акты готовности сданы в теплоснабжающие организации, отмечают представители управляющей компании. Также ведётся текущий ремонт придомовой территории.

Виктория Киселёва, заместитель директора управляющей компании: «В планах, конечно же, продолжить косметические ремонты остальных подъездов. Есть определенные жалобы, безусловно. Кроме того, были выполнены локальные ремонты кровельного покрытия над определенными жилыми помещениями. Поэтому всё, что заявлено собственниками, будет сделано в установленный законном срок».

Проведенная проверка показала, что дом был передан в управление новой организации на законных основаниях. И для оперативного решения вопросов жителям рекомендовали избрать совет дома, который сможет определять очередность работ без проведения общих собраний.

Элина Акулова, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области: «С жителями мы побеседовали. У кого-то претензий нет. Жители первого подъезда жаловались на некачественную уборку, жаловались на то, что требуется замена, капитальный ремонт лифта. Все вопросы жителей приняты в работу. Соответственно, будут переданы управляющей организации поручения, которое она обязана будет устранить в те сроки, которые мы установим».

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