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День за днём с «Арктик-ТВ»27.03.18 19:30

В Мурманске продолжаются работы по демонтажу незаконно установленных торговых павильонов

Сегодня была снесена постройка, которая располагалась на улице Ленинградской.

По словам заместителя начальника управления Октябрьского административного округа, данный объект представлял серьёзную опасность для жителей областного центра. У ларька нет охраны и имеется свободный доступ на территорию, кроме того здесь недавно произошёл пожар.

Стоит отметить, что большинство незаконно установленных объектов сносится по решению суда. Многие хозяева неиспользуемых торговых площадей не проявляют должной ответственности за свою собственность.

- Данный объект не только создавал опасность для граждан, но здесь произошёл пожар, выезжали службы МЧС, тушили возгорание, - сообщил Александр Боянжу, заместитель начальника управления Октябрьского административного округа Мурманска. – А это центр города, поэтому мы приняли решение демонтировать конструкции, привести эту территорию в надлежащее состояние.

 

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евгения
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что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
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sosed51
27.03.18 13:15
cкорее всего, опасность представляет заброшенный кинотеатр "Родина", а не павильон, который стоял в сторонке. Посмотрите внимательно на снимок: до чего Родину довели!
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Known
26.03.18 18:25
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