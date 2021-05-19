В Мурманске продолжаются работы по формированию комфортной городской среды

В настоящее время ремонт проводится в большом дворе, расположенным за зданием торгового центра «Детский мир».

Двор за «Детским миром» известен, пожалуй, каждому жителю города. Ещё недавно многие мурманские автомобилисты любили срезать путь к ТЦ «Молл» через дворовую территорию. Интенсивный трафик довольно быстро превратил асфальт в покрытую ямами полосу препятствий, а жители были вынуждены восстанавливать проезд своими силами. Однако администрация города обратила внимание на многострадальный двор и выделила средства на ремонт.

Но дорога не единственная проблема жителей окрестных домов. К примеру, фасад дома номер 9а на улице Книповича также находится в плачевном состоянии, отлетевшая штукатурка уже несколько раз падала на стоящие под окнами автомобили. Жители сетуют и на детскую площадку, она разбита, родители боятся пускать туда детей, сейчас она стала пристанищем для любителей горячительных напитков.

Мытарства жителей скоро должны закончиться, они вовремя подали заявку и стали участниками программы по благоустройству - формирования комфортной городской среды.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска «У нас здесь будет обустроена спортивная площадка, детская площадка. У нас будет 11 новых опор освещения, у нас будет, соответственно, обустройство тротуаров, обустройство асфальтового покрытия - более чем 3600 квадратных метров. Постараемся практически всю зелень, которая есть, сохранить, возможна какая-то санитарная обрезка будет».

Жильцы с пониманием отнеслись к временным трудностям, но начало ремонтных работ они оценили положительно.

Евгений Викторович подчеркнул, что при возникновении каких-либо сложностей, представители сообщества жильцов могут выходить с ним на связь лично.