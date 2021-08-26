В Мурманске продолжаются работы по покраске фасадов домов

Об этом сообщил генеральный директор фонда капитального ремонта Фёдор Денисов в ходе еженедельного объезда объектов.

Дом по улице Софьи-Перовской уже давно требовал капитального ремонта. Подрядчиками было решено покрасить здание в три цвета, чтобы он радовал и жителей, и прохожих, и отличался от других зданий.

Всего в 2021 году в Мурманске при поддержке регионального Фонда капремонта были обновлены 98 многоквартирных домов. Сейчас работы по ремонту фасада и кровли идут и в нескольких многоэтажках на улице Шмидта. Дефектов при обследовании домов было много, поэтому их включили в план работ уже в этом.

В этом году перед фондом помимо ремонтов кровель и фасадов, замены лифтов были поставлены и новые задачи - это проект реновации ЗАТО.