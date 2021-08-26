День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.08.21 19:30
В Мурманске продолжаются работы по покраске фасадов домов
Об этом сообщил генеральный директор фонда капитального ремонта Фёдор Денисов в ходе еженедельного объезда объектов.
Дом по улице Софьи-Перовской уже давно требовал капитального ремонта. Подрядчиками было решено покрасить здание в три цвета, чтобы он радовал и жителей, и прохожих, и отличался от других зданий.
Всего в 2021 году в Мурманске при поддержке регионального Фонда капремонта были обновлены 98 многоквартирных домов. Сейчас работы по ремонту фасада и кровли идут и в нескольких многоэтажках на улице Шмидта. Дефектов при обследовании домов было много, поэтому их включили в план работ уже в этом.
В этом году перед фондом помимо ремонтов кровель и фасадов, замены лифтов были поставлены и новые задачи - это проект реновации ЗАТО.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-Скоро в эфире03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)04:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Подковёрные игры с тарифами - ФАС поддержала идею РЖД по отмене регулирования тарифов на пассажирские перевозки-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 48 копеек, доллар укрепился почти на 25 копеек-PRO Энергетику (18+)Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень надёжности и безопасности Кольскаой АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 26 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Банк России ввёл новые требования для микрофинансовых организаций