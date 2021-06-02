В Мурманске продолжаются работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

Во дворе по улице Карла Маркса, 9 началось строительство новой площадки, о которой жильцы мечтали много лет.

Жителям этого двора на улице Карла Маркса очень нахватало места для детских игр или просто отдыха, а вот территория, где бы можно было реализовать общественное пространство, была - это незадействованный пустырь рядом с домами.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Очень востребованы работы в этом дворе. Люди очень долго ждали, когда здесь появится новый отремонтированный двор, детские и спортивные площадки».

Эти площадки появятся здесь совсем скоро. Также как и новое уличное освещение, асфальтобетонное покрытие, малые архитектурные формы. Также будет отремонтирована контейнерная площадка, колодцы и автостоянки.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Мы сейчас обсудили необходимость согласования с ТСЖ демонтажа ограничителей, которые у них стоят на автостоянке. Подрядчик готов это сам сделать, но надо чтобы жители не задавали вопросов: почему кто-то пришёл, вытащил ограничители, поменял асфальт и заново их поставил».

Завершиться ремонт двора должен до конца августа, но уже сейчас работы ведутся с опережением графика. И как отметил сити-менеджер, есть вероятность, что они могут быть сданы уже в середине июля.