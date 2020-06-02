В Мурманске продолжаются работы в рамках реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»

Сегодня главы города проверили, как проводится ремонт во дворе по улице Героев-Рыбачьего, 54-56.

Масштабные работы развернулись в одном из дворов на улице Героев-Рыбачьего. За лето рабочие должны не просто отремонтировать, но и благоустроить эту придомовую территорию. Уже выполнены все демонтажные работы.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Здесь у нас не минимальный перечень работ, я подчеркну. Здесь у нас и асфальтирование, и капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия, и три автостоянки, ремонт контейнерной площадки, рядом со старой площадкой новая спортивная площадка, девять опор освещения новых».

Этот двор расположен скобой и дома обслуживают три управляющие компании. Они в разное время подали заявки на участие в программе «Комфортная городская среда». В этом году ремонт ведётся только в половине двора. Оставшаяся часть будет сделана в 2021 году.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Очень много случаев у нас в городе, когда собственники таких больших скоб, а скобы – основной вид застройки города, объединяются независимо от того, какие у них управляющие компании и адреса. И тогда ремонт двора будет проводиться комплексно».

По словам местных жителей, такого масштабного ремонта здесь не было лет 20. И конечно, они очень довольны тем, что скоро двор обновят.

Валентина Мещерякова, председатель кооператива ЖСК «Мурманск-35»: «Все собственники рады, ждали этого, потому что двор не ухожен, тротуарная дорожка вся покарябанная, дорога вся в ямах и рытвинах, колодцы. Когда я узнавала по ремонту одной дороги, надо было вложить 400-450 тысяч. Где у нас такие деньги? Пенсионеры, малоимущие, 99 семей. Очень сложно решать финансовый вопрос».

Всего по программе «Формирование комфортной городской среды» за три года благоустроены 33 двора. В 2020 году запланирован ремонт ещё в 10.