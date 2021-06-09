В Мурманске продолжаются ремонты дворов в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»

Сейчас во дворе по улице Александрова, 30 развернулись масштабные работы. Совсем скоро жильцов ждут приятные перемены в жизни.

Дворовая территория дома №30 по улице Александрова уже давно требовала реконструкции. Жильцы много лет страдали из-за разбитой дороги, которая не только повреждала автомобили, но и мешала спокойному передвижению мурманчан. Если молодые жители могли без труда справиться с неудобствами, то для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями обычный выход со двора становился ежедневным испытанием на прочность.

Мария Матвеева, жительница дома №30: «Сколько лет мы мучаемся, я, например, хожу с в внуком в инвалидной коляске – тут вообще было не пройти».

Не только не пройти, но и не проехать, а даже, если и удастся, то оставить свою машину водителю просто негде. С каждым годом число автолюбителей растёт, а проблема поиска места для парковки становится всё актуальнее. Но совсем скоро мечты жильцов превратятся в реальность – во дворе уже ведутся работы по планировке автомобильных стоянок.

Аркадий Сирош, прораб: «Создаётся стоянка для автомобиля. У нас три стоянки. Одна, вторая, третья, чтобы было удобно людям ставить автотранспорт. Планировку делали давно, не рассчитывали на столько машин, а машин сколько, поэтому мы расширяем по прпоекту».

Особое внимание было уделено и наружному освещению. Это залог не только эстетического комфорта и удобства, но и безопасности жильцов. В условиях Крайнего севера, когда природа ежегодно испытывает мурманчан на прочность, «выключая» солнечный свет на несколько месяцев, возведение фонарей и вовсе имеет первостепенное значение.

Аркадий Сирош, прораб: «Есть замечания, но без замечаний строительства не бывает».

Завершиться ремонт двора должен до конца июля. Жители дома №30 уже с нетерпением ждут, когда смогут прогуляться по обновленным дорожкам и отдохнуть на лавочках под тенью деревьев.