В Мурманске продолжаются сьёмки фильма с рабочим названием «Светлячок»

Главные роли в проекте исполняют столичные актёры, а на втором плане в ленте – местные артисты, по большей части, любители.

В заполненном людьми зале аутентичного советского ДК в Кильдинстрое сидит девушка по имени Яна. Среди серьёзных мужчин и женщин в тёплых свитерах и пиджаках она выглядит белой вороной. Сегодня её, по сюжету сценария, принимают в клуб филателистов. Вручают зелёные корочки – удостоверение и набор марок на память. Это один из эпизодов фильма под рабочим название «Светлячок» московского режиссёра Натальи Назаровой.

Наталья Назарова, режиссер фильма с рабочим названием «Светлячок»: «Это фильм о смирении… Маленькому человеку мало надо».

Главная героиня Яна Смирнова, роль которой исполняет актриса Алина Ходжеванова, влюбляется в моряка, однажды заглянувшего к ней на почту. После такой судьбоносной встречи её жизнь буквально обретает новые краски. О них оператор-постановщик Наталья Макарова более чем позаботилась. Для ленты выбран спокойный уравновешенный стиль изображения. На съёмочной площадке используют «Мягкую» оптику – по итогу всё будет выглядеть как бы немного в тумане. Это мироощущение героини, её надежды, ожидания, её фантазии и иллюзии. Всё это продиктовано архаичным увлечением героини.

- У меня папа марки собирал… Лет десять, наверное.

Наталья Макарова, оператор-постановщик фильма с рабочим названием «Светлячок»: «Это определило и цвет фильма. Мы снимаем всё в нежных акварельных тонах».

Локациями для сьёмки помимо посёлка Кильдинстрой выбрали и Росляково, Мишуково и Мурманск.

Киноделы обещают показать найденные пункты с особой стороны - такими их не видели даже сами жители. Главные роли в картине играют профессионалы - столичные актеры, а вот на втором плане выступают местные жители.

Наталья Назарова, режиссёр фильма с рабочим названием «Светлячок»: «Мне очень нравится работать с такими людьми, мы уже отсняли некоторые сцены… Я в восторге».

Сергей Ерёмкин - один из актёров. Без сложностей прошёл несколько этапов кастинга, а вот что его удивило, так это число дублей на съёмочной площадке.

Сергей Ерёмкин, актёр второго плана в фильме «Светлячок»: «Дубли по 10 по 15 были. Потом по накатанной пошло».

Сергей в Мурманске известен как художник оригинальных скетчей. Отличился он и в этот раз. Нарисовал и символ проекта, и портрет главной героини. Та, по словам автора, была удивлена творческим порывом.

Сергей Ерёмкин, актёр второго плана в фильме «Светлячок»: «Я сказал москвичам: «В подарок от города Мурманска». Теперь ждём, когда будет премьера».

О премьере, правда, пока говорить рано, сьёмки продлятся до 16 октября.

Низание тоже можем поменяться и «Светлячок» трансформируется во что-то другое.