В Мурманске продолжаются слушанья по делу бывшего директора единственного частного детского сада

Напомним, с конца прошлого года в Мурманске проходят судебные заседания по делу Ирины Ушинской.

Бывшего директора частного мурманского детского сада «Счастье» обвиняют в хищении денежных средств, выделенных из бюджета в качестве поддержки учреждения. Следствие рассматривает период строгих ковидных ограничений, когда все сидели дома, включая детей.

Бывшего директора обвиняют в том, что она потратила деньги, которые выделили из бюджета в качестве поддержки бизнеса в пандемию, на его развитие, то есть целевое использование. К тому же, детей дошкольного возраста, которые могли бы ходить в сад, в семье бывшего руководителя не было. Тем не менее прокурор вновь настояли на наказании для Ушинской в виде лишения свободы.

Подозреваемой также было предоставлено последнее слово.

Ирина Ушинская, бывший директор детского сада «Счастье»: «Опять же, повторюсь, говорить о том, что я это делала для своих родственников, которые посещают – да, нет. Мой родственник – сын, так он только вложился во всё это. И сейчас, уже не имея ни должности, ни зарплаты, он занимается своими делами. Тем не менее, он всегда готов помочь садику, также как и я, будучи пенсионеркой. Понимаете, есть такие вещи, которые просто нравятся. И я, правда, никогда не думала о выгоде. …Этот бизнес не семейный. Прибыли не получил ни один из нас».

Итогом сегодняшнего заседания так и не стало вынесение приговора. Его бывшему директору единственного в Мурманске частного детского сада огласят только 13 декабря.

Редакция телекомпании «Арктик-ТВ» продолжит следить за развитием событий.