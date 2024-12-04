В Мурманске продолжаются слушанья по непростому делу директора единственного в областном центре частного детского сада

Напомним, с конца прошлого года в Мурманске проходят судебные заседания по делу Ирины Ушинской. Бывшего директора частного детского сада «Счастье», обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета для поддержки учреждения.

Следствие рассматривает период строгих ковидных ограничений, когда многие дети в сады не ходили вовсе. Якобы, подсудимая завысила их число, а средства присвоила, а не потратила на развитие организации.

В этот раз в зале заслушали сторону защиты.

Рузаль Муритов, адвокат Ирины Ушинской: «Ушинская неоднократно поощрялась администрацией города Мурманска, председателем комитета по образованию Мурманской области, министром образования и науки Мурманской области, Общественной палатой Мурманской области грамотами, благодарностями, благодарственными письмами. В 2022 году общественная организация «Союз женщин России» с формулировкой «За больший личный вклад в охрану семьи и детства, утвержденный статус женщины и семьи в обществе, вклад в развитие наставничества и патриотическое воспитание молодёжи» наградил её, как директора детского сада «Счастье», памятной медалью».

Судебный процесс длится больше года. За это время адвокат помимо характеристик трудовой деятельности Ушинской приглашал на заседание и экспертов.

Ирина Ушинская, бывший директор детского сада «Счастье»: «Тогда, в 2022 году, уже два года прошло, когда я узнала от Зониной, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Я, конечно, была в шоке, потому что как раз на кануне меня наградили медалью за заслуги в образовании, а тут вот уголовное дело. Это не про меня».

Это заседание должно было стать финальным в этой истории. Однако, судья объявила перерыв в деле, поэтому ожидания приговора для бывшего директора единственного мурманского частного детского сада продолжаются.

Рузаль Муритов, адвокат Ирины Ушинской: «Мы высказали свою позицию по этому делу. Остались теперь только реплики, пикирования по этим вопросам, последнее слово, а дальше уже судья решит, что будет делать. Это будет 9 декабря, я думал, что это будет сегодня, но вот так решила судья. Потому что дело непростое, сами понимаете, её можно прекрасно понять».

Дело действительно непростое, но сторона обвинения продолжает настаивать на виновности обвиняемой.

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