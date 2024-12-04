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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.12.24 19:30

В Мурманске продолжаются слушанья по непростому делу директора единственного в областном центре частного детского сада

Напомним, с конца прошлого года в Мурманске проходят судебные заседания по делу Ирины Ушинской. Бывшего директора частного детского сада «Счастье», обвиняют в хищении средств, выделенных из бюджета для поддержки учреждения.

Следствие рассматривает период строгих ковидных ограничений, когда многие дети в сады не ходили вовсе. Якобы, подсудимая завысила их число, а средства присвоила, а не потратила на развитие организации.

В этот раз в зале заслушали сторону защиты.

Рузаль Муритов, адвокат Ирины Ушинской: «Ушинская неоднократно поощрялась администрацией города Мурманска, председателем комитета по образованию Мурманской области, министром образования и науки Мурманской области, Общественной палатой Мурманской области грамотами, благодарностями, благодарственными письмами. В 2022 году общественная организация «Союз женщин России» с формулировкой «За больший личный вклад в охрану семьи и детства, утвержденный статус женщины и семьи в обществе, вклад в развитие наставничества и патриотическое воспитание молодёжи» наградил её, как директора детского сада «Счастье», памятной медалью».

Судебный процесс длится больше года. За это время адвокат помимо характеристик трудовой деятельности Ушинской приглашал на заседание и экспертов.

Ирина Ушинская, бывший директор детского сада «Счастье»: «Тогда, в 2022 году, уже два года прошло, когда я узнала от Зониной, что в отношении меня возбуждено уголовное дело. Я, конечно, была в шоке, потому что как раз на кануне меня наградили медалью за заслуги в образовании, а тут вот уголовное дело. Это не про меня».

Это заседание должно было стать финальным в этой истории. Однако, судья объявила перерыв в деле, поэтому ожидания приговора для бывшего директора единственного мурманского частного детского сада продолжаются.

Рузаль Муритов, адвокат Ирины Ушинской: «Мы высказали свою позицию по этому делу. Остались теперь только реплики, пикирования по этим вопросам, последнее слово, а дальше уже судья решит, что будет делать. Это будет 9 декабря, я думал, что это будет сегодня, но вот так решила судья. Потому что дело непростое, сами понимаете, её можно прекрасно понять».

Дело действительно непростое, но сторона обвинения продолжает настаивать на виновности обвиняемой.

Редакция телекомпании «Арктик-ТВ» продолжает следить за развитием событий.

 

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