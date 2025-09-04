В Мурманске проходит 54-й открытый чемпионат по пожарно-спасательному спорту

Лучшие пожарные и спасатели области собрались, чтобы продемонстрировать своё мастерство и побороться за звание сильнейших.

На Центральном стадионе профсоюзов Мурманска дали старт 54-му открытому чемпионату по пожарно-спасательному спорту.

Соревнования продлятся два дня.

В первый день огнеборцы преодолели сложнейшие испытания, полосу препятствий и штурмовую лестницу. Также команды продемонстрировали скорость и слаженность в пожарной эстафете.

Второй этап состязаний продолжится в четвертой пожарно-спасательной части на Верхне-Ростинском шоссе.