В Мурманске проходит акция «Подари детям счастье»

Пришло время, когда приятные презенты получают малыши, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие в Центре помощи «Ровесник» и постояльцы Центра соцпомощи.

Каждый день к благотворительной акции присоединяется всё больше северян, представителей власти и бизнеса. Все они в преддверии Нового года хотят подарить частичку тепла и счастья маленьким мурманчанам.

Сергей Коробков – генеральный директор АО «Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманска, партия «Единая Россия»: «Это самый прекрасны праздник, который дети ждут целый год. Потому что Новый год – это подарки. Это было и раньше, и сейчас, поэтому, естественно, для нас Новый год – это праздник. Сегодня мы должны подарить этот праздник и детям, потому мы приехали с подарками и это очень здорово!».

В качестве подарков приносят всё, что нравится детям: картины, настольные игры, головоломки, конструкторы, музыкальные игрушки, новогодние украшения, развивающие игры и другие вещи. Кроме того, добровольцы вручают презенты в праздничной обстановке. Организовывают театрализованное представление, приводят сказочных героев к малышам.

Дмитрий Шаповалов, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мы, прежде всего, дарим не просто подарки, мы дарим частичку тепла для тех детей, которым тяжело. Тяжело им сегодня, и мы все вместе уверены, что этот подарок обязательно их согреет, вызовет в них улыбку и, самое главное, поможет быстрее поправиться».

Присоединиться к акции «Подари детям счастье» может любой желающий. Для этого до 25 декабря нужно купить подарок и принести его в любой из молодёжных центров Мурманска.