В Мурманске проходит акция «В Новый год – без долгов!»

С начала года окончено пятьсот пятьдесят три тысячи исполнительных производств. Судебными приставами взыскано 18 миллиардов рублей. Акция «В Новый год – без долгов!» продлится до 30 декабря.

Скоро Новый год, поэтому всё плохое нужно оставить в старом. Сотрудники службы судебных приставов напомнили северянам о необходимости погашения задолженностей.

В Мурманской области стартовала профилактическая акция «В Новый год – без долгов!». Судебные приставы и налоговые инспекторы выявляют неплательщиков и призывают граждан погасить имеющиеся задолженности в кратчайшие сроки.

Павел Дмитриев, судебный пристав-исполнитель Отделения судебных приставов Ленинского округа: «Чтобы не омрачать себе проведение новогодних праздников и во избежание негативных ситуаций, гражданам мы советуем узнать о своей задолженности либо на официальном сайте службы судебных приставов Мурманской области, либо через Единый портал государственных услуг».

С помощью программного комплекса «Дорожный пристав» можно считать государственный регистрационный знак на автомобиле и проверить в базе, есть ли у владельца транспортного средства задолженность.

При обнаружении неплательщика судебные приставы имеют право наложить арест на его денежные средства в банках, автотранспорт и иное имущество.

Рейды проходят на парковках торговых центров, автостоянках и придомовых территориях.

Анастасия Кузнецова, старший государственный налоговый инспектор Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области: «Оплата налогов является конституционной обязанностью каждого гражданина Российской Федерации. При неуплате налогов и сборов налоговым органом применяются меры принудительного взыскания задолженности в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Также должник несёт дополнительные расходы при неуплате, это пени, исполнительный сбор и госпошлина».

С начала года окончено пятьсот пятьдесят три тысячи исполнительных производств. Судебными приставами взыскано 18 миллиардов рублей. Акция «В Новый год – без долгов!» продлится до 30 декабря.