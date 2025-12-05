В Мурманске проходит ежегодный турнир по боксу

В нём приняли участие лучшие молодые спортсмены, которые были готовы показать свою силу и мощь.

Владимир Горячкин, в честь которого организован турнир по боксу, поделился, что пришёл в этот спорт вынужденно. В послевоенные годы его - ещё маленького окружали задиристые дети, которые были гораздо сильнее. Поэтому мальчик принял решил заняться боксом.

Владимир Горячкин, почётный гражданин г. Мурманска: «Не скажу, чтобы я был совсем забитый, но авторитета среди ребят, особенно с улицы, у меня такого большого не было. А когда я стал заниматься боксом, то через два-три года стал чемпионом города Кировска, потом чемпионом области. Я сразу заметил, что разница большая. Уже меня никто не трогал».

Бокс, пожалуй, можно назвать самым мужским видом спортом. Ведь необходимо мужество, правильная тактика и умение быстро принимать решения. А зачем в бокс идут дети сейчас, я спросила у спортсменов, которые скоро выйдут на ринг - Давида Айзимирова, Семёна Приклонского, Родиона Москалева:

– Захотелось.

– Просто желание?

– Да.

– А ты?

– Это олимпийский вид спорта, он достаточно красочный, нравится мне своей техникой.

– Ты хочешь на олимпиаде выступать?

– Да.

– А ты почему?

– Я в детстве фильмы смотрел, где боксируют, поэтому решил попробовать. Понравилось.

Спортсмены признались, что совсем не боятся боя и жаждут победы. А как её добиться, рассказал главный судья турнира Владимир Петрашко.

Владимир Петрашко, президент Федерации бокса г. Мурманска, главный судья соревнований: «Судьи, как правило, они все вышли из бокса, все когда-то обучались. Они всё знают».

Почётными гостями соревнований стали ветераны боевых действий, которые сейчас тренируют юных спортсменов.

Алексей Забегаев, ветеран боевых действий: «Бокс – это такой спорт, которым мы занимались с детства, с самого юношества, поэтому бокс для сильных мужчин, сильных духом людей, поэтому мы должны быть в этом спорте».

Первые поединки уже начались, а сам турнир продлится 3 дня. В них участвуют юноши от 13 до 16 лет. По итогам соревнований победителям присвоят разряды.