В Мурманске проходит форум рабочей молодёжи

Форум рабочей молодёжи в Мурманске рассчитан на 4 дня. И на открытии этого масштабного события участников из 62 регионов страны в первую очередь поприветствовал глава области Андрей Чибис.

Мероприятие всероссийского масштаба, а значит, к нам в город приехали ребята из разных уголков страны. В ближайшие дни их ждёт насыщенная и разнообразная программа мероприятий.

Форум рабочей молодёжи в Мурманске рассчитан на 4 дня. И на открытии этого масштабного события участников из 62 регионов страны в первую очередь поприветствовал глава области Андрей Чибис.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В основе развития нашей страны является, безусловно, экономика. И всё, что сейчас происходит в нашей стране с точки зрения экономического роста, развития, это на плечах тех, кто в своих трудовых коллективах бьёт новые трудовые рекорды».

Одним из участников форума стал Михаил Бесчастный. Он приехал из Хабаровского края, где стал лучшим выпускником. Молодой человек трудится на РЖД, но признается, что здесь ему больше всего интересны региональные объекты.

Михаил Бесчастный, электромеханик в диспетчерском центре управления перевозками РЖД: «Я больше заинтересовывался проектами, которые у вас локально организовываются. АЭС меня заинтересовала. Я завтра поеду на экскурсию туда, хочу увидеть, как это у вас всё реализуют, потому что в дальнейшем, как я слышал, возможно, начнётся строительство атомной электростанции и у нас в Хабаровском крае. Может быть, опыт у вас можно получить и в дальнейшем реализовывать его у нас».

Участников форума ждёт обучение и развитие профессиональных навыков, обмен опытом с общественными организациями, полезные знакомства с региональными представителями крупных компаний.

Площадки форума станут местом общения, нетворкинга, карьерного и личностного развития.