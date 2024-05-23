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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.05.24 19:30

В Мурманске проходит итоговый этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

Конкурс «Профессионалы» способствует повышению значимости рабочих профессий и даёт необходимый опыт для знакомства с профессией.

26 субъектов нашей страны участвуют в конкурсе «Профессионалы». Тысячи студентов колледжей и школьников по всей стране демонстрируют свои навыки в различных направлениях, которые востребованы сейчас на рынке труда. В Мурманскую область приехали ребята из Республик Карелия, Саха, Архангельской и Калининградской областей, а также Приморского края. Вместе со студентами мурманских колледжей они соревнуются в компетенции «Сборка корпусов металлических судов».

Роман Медведев, заместитель начальника корпусного цеха по заготовительному и сборочно-сварочному участкам Выборгского судостроительного завода, менеджер компетенции: «Здесь у нас представлено четыре основных модуля. Это описание техпроцесса, изготовление технологической постели, изготовление деталей и сборка конструкции в объёме. Сегодня у нас второй чемпионатный день и участники изготавливают детали. Здесь на чемпионате представлено шесть команд».

Состязания проходят на базе индустриального колледжа. Здесь есть необходимое оснащение для решения поставленных задач. А задание у ребят непростое, им нужно изготовить фрагмент корпусной конструкции рыболовного траулера с реальными толщинами и общим весом в полтонны.

За ходом работ следят независимые эксперты.

Василий Богатько и Артём Кустов эксперты конкурса: «Интрига, я думаю, будет сохраняться до последнего дня до финала. Могут выйти те, кто были впереди. Здоровая конкуренция - это нормально. Команды все равные, подготовленные хорошо. Видно, что с ними занимались преподаватели, ребята рукастые, дело своё знают. Стараются все».

Финальную работу будут оценивать по многочисленным критериям. Лучшие сборные получат подарки от партнёров конкурса, но главное, практику и коммуникации с коллегами из других регионов.

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