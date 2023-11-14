В Мурманске проходит конференция «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом»

Новые возможности для нефтегазовой сферы, геологоразведочные работы, Севморпуть, атомный ледокольный флот и многие другие направления обсудили сегодня на конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом».

Недавно помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт заявил, что цель Вашингтона - прекращение работы проекта «Арктик-СПГ2». Однако, российские предприниматели сделают всё, чтобы этого не допустить, считают участники конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом», которая стартовала в Мурманске.

Ольга Буч, генеральный директор Ассоциации подрядчиков арктических проектов «Мурманшельф», организатор конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом»: «Мы начинаем обсуждать вопросы, связанные с сертификацией для подрядчиков и поставщиков нефтегазовых компаний России, мы говорим о национальной системе сертификации России, которая крайне нужна в современных условиях для того, чтобы не зависеть от других стран».

Сегодня «Арктик СПГ 2» позволяет решить целый ряд экономических и социальных вопросов, связанных с газификацией не только Мурманской области, но и других регионов России, уверены эксперты.

Алексей Фадеев, директор по работе с ключевыми партнёрами института нефтегазовых технологических инициатив, доктор экономических наук: «Сегодня Россия производит порядка 33 млн тонн СПГ. В этом году правительством была поставлена задача удвоить эти цифры, выйти на цифры в 66 миллионов СПГ, а стратегической является задача выхода на 100 миллионов СПГ. Возможности российских производителей по выпуску сжиженного природного газа оценивается экспертами на уровне в 200-250 миллионов тон».

Помимо обсуждений ситуаций вокруг «Арктик СПГ-2» специалисты и участники конференции говорили также о логистике в северных широтах.

Сергей Дубовой, председателем Мурманской областной Думы: «Тема логистики в Арктике сейчас вышла на финишную прямую, я бы сказал, потому что, во-первых, Мурманская область – это самый из передовых регионов Арктической зоны, который успешно развивается. У нас более 200 резидентов на это время. И такие глобальные стратегические проекты сейчас уже почти в стадии завершения».

Реализация задач, которые поставил Президент Российской Федерации по освоению Северного морского пути, уже выходит на финишную прямую. Кроме того, развитию Арктического региона помогает и создание

Мурманского транспортного узла.

Алексей Фадеев, директор по работе с ключевыми партнёрами института нефтегазовых технологических инициатив, доктор экономических наук: «Провоз и проход через Суэцкий канал и потенциальное вовлечение Египта в ближневосточный конфликт ставят под угрозу безопасную транспортировку грузов судоходными компаниями. В этом смысле Северный морской путь стал ещё больше привлекательнее, поскольку Россия предлагает абсолютно безопасный и быстрый проход».

На конференции также обсудили возможности ухода от импортной зависимости, программы по достижению технологического суверенитета и вопросы развития оборудования и технологий для работы в условиях арктического климата.