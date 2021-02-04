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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.02.21 19:30

В Мурманске проходит конференция, посвященная подвигу оленетранспортных батальонов в Великой Отечественной войне

Подвиг воинов оленетранспортных батальонов во времена Великой Отечественной войны неоценим. Коренные жители Кольского края отстаивали свои родные земли, не дав врагу захватить их. Молодые саамы помнят и чтут это.

В большой конференции, посвященной подвигу оленетранспортных батальонов в Великой Отечественной войне, которая сейчас проходит в Мурманске, приняли участие не только саамы Кольского края, но и представители малочисленных народов Севера из других регионов.

Сергей Шулин, младший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики (Ямало-ненецкий АО): «С научной точки зрения мы сейчас не можем точно сказать, а только подступаем к анализу всей сводной информации. Потому что не все подробности изучены, нюансы выяснены. Но если говорить, основываясь на отчётных документах, то этот метод борьбы и ведения боевых действий был эффективен, результативен».

Все участники конференции делятся различными практиками, достижениями  и открытиями. Например, делегация из Ненецкого автономного округа рассказала о реализованном в прошлом году проекте «Упряжка Победы».

Ирина Коткина, главный консультант комитета культуры департамента образования, культуры и спорта Ненецкого АО:  «Проехали по 7 населенным пунктам округа, собрали истории героев оленной армии. Показали концертную программу, тематическую выставку, сняли документальный фильм одноименный, который сегодня покажем».

Наши молодые саамы тоже проводят активную работу. Например, Полина Харыбина вместе с единомышленниками создаёт виртуальный музей, посвященный подвигу оленетранспортных батальонов. На площадке будут собраны фото и видео материалы, литература и аудиогиды, а также личные истории участников тех событий. Проект реализуется на выигранный в конкурсе от Росмолодёжи грант и будет презентован на конференции.

Полина Харыбина, председатель саамского собрания «Самь Соббар»: «Сейчас уже 76-й год будет со дня Победы. Люди, которые хранили истории о Великой Отечественной войне уходят. И пока есть возможность сохранить информацию, биографии, истории личные и семейные, хочется это сделать и передать будущему поколению».

Такая конференция – событие ежегодное. Однако в этом году большая часть участников общалась с помощью видеосвязи, соблюдая установленные санитарные нормы.

 

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