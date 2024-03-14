В Мурманске проходит конкурс на звание «Лучшего специалиста первичного звена со средним медицинским образованием Мурманской области»

Конкурс профессионального мастерства среди специалистов со средним медицинским образованием проходит в регионе ежегодно. Его цель повышение уровня компетенций сотрудников, а также популяризация этой сферы.

Проект проходит при поддержке Министерства здравоохранения региона и Ассоциации медицинских сестёр на базе Центра повышения квалификации специалистов здравоохранения.

Наталья Ниденс, директор Мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения: «В первом туре приняли участие 42 человека из 13 медицинских организаций. Участникам было предложено компьютерной тестирование, которое включало 50 вопросов».

По итогам первого тура во второй вышли 10 человек из 6 медицинских организаций. Теперь им предстоит продемонстрировать свои практические навыки в сымитированных условиях.

Галина Есенина, участница конкурса: «Показать себя, показать свою работу. Надо знать всё от и до - как практику, так и теорию. А тесты были по работе, не скажу, что тяжёлые, справиться можно».

Важно продемонстрировать правильную технику и уложиться по времени.

Но жюри оценивают не только профессионализм, но и применяемые инновации, творческий подход в решении поставленных задач, а также организацию работы с пациентом и коммуникативные навыки.

Елена Сердюк, главный врач Мурманской детской городской поликлиники №1, депутат Совета депутатов муниципального образования город Мурманск: «Общение при проведении подобных конкурсов - это обмен опытом, оценка своих знаний. Если они понимают, что где-то они не дотягивают, соответственно они имеют возможность подтянуть ту область, в которой они отстают, участвуя в данном конкурсе».

Следующий этап профессионального испытания состоится 18 марта. Конкурсанты должны будут представить и защитить свой проект на тему: «Применение принципов бережливого производства в моей профессиональной деятельности».