В Мурманске проходит конкурс на звание «Лучшего специалиста первичного звена со средним медицинским образованием Мурманской области»
Проект проходит при поддержке Министерства здравоохранения региона и Ассоциации медицинских сестёр на базе Центра повышения квалификации специалистов здравоохранения.
Наталья Ниденс, директор Мурманского областного центра повышения квалификации специалистов здравоохранения: «В первом туре приняли участие 42 человека из 13 медицинских организаций. Участникам было предложено компьютерной тестирование, которое включало 50 вопросов».
По итогам первого тура во второй вышли 10 человек из 6 медицинских организаций. Теперь им предстоит продемонстрировать свои практические навыки в сымитированных условиях.
Галина Есенина, участница конкурса: «Показать себя, показать свою работу. Надо знать всё от и до - как практику, так и теорию. А тесты были по работе, не скажу, что тяжёлые, справиться можно».
Важно продемонстрировать правильную технику и уложиться по времени.
Но жюри оценивают не только профессионализм, но и применяемые инновации, творческий подход в решении поставленных задач, а также организацию работы с пациентом и коммуникативные навыки.
Елена Сердюк, главный врач Мурманской детской городской поликлиники №1, депутат Совета депутатов муниципального образования город Мурманск: «Общение при проведении подобных конкурсов - это обмен опытом, оценка своих знаний. Если они понимают, что где-то они не дотягивают, соответственно они имеют возможность подтянуть ту область, в которой они отстают, участвуя в данном конкурсе».
Следующий этап профессионального испытания состоится 18 марта. Конкурсанты должны будут представить и защитить свой проект на тему: «Применение принципов бережливого производства в моей профессиональной деятельности».