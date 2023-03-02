В Мурманске проходит муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Победа»

Сергей Тян, главный судья соревнований: «Здесь отбирается лучшая команда Мурманска, которая пойдёт на региональный этап, который будет проходить в мае в нашем парке «Патриот». А если команда Мурманска выиграет, значит, они поедут в Москву на финал».

В Мурманске проводят муниципальный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Победа». В нём принимают участие команды школьников, которые активно занимаются по данному направлению.

Школьники, воспитанники военно-патриотических клубов и юнармейцы от 14 до 17 лет приняли участие в сложной игре. В течение дня командам предстояло пройти 4 этапа - строевую подготовку, историческую викторину, огневой рубеж и военизированную эстафету.

Сергей Тян, главный судья соревнований: «Здесь отбирается лучшая команда Мурманска, которая пойдёт на региональный этап, который будет проходить в мае в нашем парке «Патриот». А если команда Мурманска выиграет, значит, они поедут в Москву на финал».

Стимул для сегодняшней победы – отличный. Остаётся только чётко выполнить задания. Ведь, каждый участник серьёзно относится к делу, которым он занимается.

Максим Малюк, воспитанник КДЮСШ №17: «У меня отец военный, я хочу пойти по его стопам. Это мои вторые соревнования, занимаюсь этим уже два года».

А ещё на встречу с юными защитниками Отечества приехал представитель Тюменского военно-инженерного училища. Он предложил ребятам поступать в это учебное заведение.

Андрей Коковкин, старший преподаватель кафедры физической и военной подготовки Тюменского высшего военно-инженерного командного училища: «Училище у нас инженерное - единственное осталось в РФ. Оно готовит специалистов для всех видов и родов Вооружённых сил страны, воинов-инженеров. Наши инженеры принимают участие в спецоперации. Сейчас время непростое и инженеры «зело потребны», как Петр Первый говорил».

По признанию Андрея Коковкина, который родом из Мурманской области, на севере живут настоящие воины, которые отважно защищают Родину.