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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.24 19:30

В Мурманске проходит обучение кандидатов в общественные наблюдатели

Выборы Президента России все ближе. И подготовка к ним идёт полным ходом. Например, в Мурманске продолжают обучение кандидатов в общественные наблюдатели.

Полный зал людей, ведущих активную общественную жизнь. Они не смогли остаться в стороне и решили принять участие в предстоящих выборах президента в качестве наблюдателей. Этим северянам предстоит ответственная миссия – следить за ходом проведения голосования.

Роман Огарков, кандидат в общественные наблюдатели: «Обучение проходит довольно интересно. Мы работаем в группах и индивидуально. Проходим тестирование, я уже два раза прошёл. Всё довольно интересно, освежаю в памяти то, что раньше знал. Сейчас законодательство немножко поменялось, поэтому это очень полезно».

Организован процесс работы наблюдателей очень интересно. Много тонкостей и нюансов, на которые они должны обращать внимание на участках. Не меньше работы им предстоит выполнить и до начала выборов.

Юлия Величко, руководитель Штаба общественного наблюдения Мурманской области: «На что должен обратить внимание общественный наблюдатель? Что он должен проверить? Что должен посмотреть, чтобы это было на месте и всё было по закону? Например, все мы знаем, если на избирательном участке по какой-то причине есть карандаши, то это категорически нельзя. И здесь общественный наблюдатель имеет право обратить внимание председателя на то, что никаких карандашей быть не должно. Должны быть только ручки».

В общественные наблюдатели идут не только опытные в этом деле, но и те, кто решил выполнить свой гражданский долг впервые.

Арина Руднева, кандидат в общественные наблюдатели: «В школе предложили поучаствовать в данном мероприятии. Для меня это очень интересно, потому что во времена студенчества я участвовала в различного рода мероприятиях на экзаменах ЕГЭ, ОГЭ, так и решила, что это для меня что-то новое. Попробую себя в роли общественного наблюдателя. Всегда было интересно, когда приходишь на выборы: в детстве с мамой ходила, во взрослом возрасте – знаю, как это все проходит».

Сергей Соколов, кандидат в общественные наблюдатели: «Избирательную систему я знаю давно, потому что до этого я прошёл все стадии изучения избирательно участка - от и до. В этот раз решил попробовать себя в качестве общественного наблюдателя и посмотреть со стороны на свою работу. И оценить, насколько правомерны были мои действия до этого».

Во время обучающего семинара кандидаты в общественные наблюдатели повторяли не только теорию, но и на практике в игровой форме отрабатывали ситуационные задачи, которые могут возникнуть на избирательном участке в дни голосования.

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