В Мурманске проходит отборочный этап Всероссийской многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда»

За 11 лет существования в ней приняли участие более 3 миллионов школьников. Наши ребята - не исключение.

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» для учеников 6-11 классов вновь стартовала в Мурманске. Площадкой для первого этапа испытания стал Мурманский международный лицей. Как отмечают кураторы события, лучшими на олимпиаде обычно становятся те, кто всерьёз увлекается интеллектуальным соревнованием и не пропускает, участвует каждый год.

Евгения Бурнашова, куратор многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» в Мурманской области: «Многие ребята, которые принимали в ней участие ранее, снова продолжают это делать. И таким образом, те ребята, которые из года в год принимают участие, мы видим, что именно они как раз таки становятся победителями и призёрами этой олимпиады».

К слову, участие в олимпиаде, помимо титула даёт победителям и призёрам преимущество при поступлении в вузы страны. Право льготного поступления предполагает приём без вступительного испытания или дополнительные баллы по профильному предмету, соответствующему ЕГЭ. Эта льгота сохраняется в течение 4 лет.

Виктория Широбокова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Мурманского международного лицея: «Ребята поступают в разные вузы. Кто-то остаётся в Мурманске, идут в наш опорный арктический университет, постигают профессии инженерного направления. А некоторые ребята поступили в столичные города на авиастроительные факультеты».

Второй этап олимпиады «Звезда» состоится на базе Мурманского арктического университета, а награждение победителей и призёров проведут в мае будущего года.