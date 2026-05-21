В Мурманске проходит совместная коллегия комитета Союзного государства России и Белоруссии по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды

81-е заседание совместной коллегии комитета Союзного государства России и Белоруссии по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды провели в Мурманской области.

Делегации двух стран рассмотрели вопросы сотрудничества и обсудили план работы на будущее.

Прогнозы погоды, мониторинг окружающей среды и климатические изменения – большой пласт работ, который охватывает гидрометеорологические службы. В нынешних условиях Республика Беларусь является самым западным форпостом, от которого во многом зависит точность прогнозов и в России. Коллеги обсудили итоги работы за последние полгода и рассказали о дальнейших перспективах сотрудничества.

Игорь Шумаков, руководитель Росгидромета: «В планах организация новой программы по радиационному мониторингу с использованием новых методов, новых способов, в том числе, беспилотных летательных систем. Мы надеемся эту программу запустить в следующем году. Надеюсь, что у нас это получится».

При составлении повестки заседания совместной коллегии спектр вопросов для обсуждения был достаточно большим, однако участники приняли решение включить девять самых актуальных. В их число вошли темы, касающиеся переменчивого климата, а также работы российско-белорусских экспедиций в Антарктиде.

Сергей Хильман, руководитель Белгидромета: «Наши экспедиции формируются при помощи российской стороны. Это и авиация, и суда, которые туда доставляют наших специалистов. А наши учёные уже много лет работают и, конечно, это и научные достижения. Освоение Антарктики – вопрос будущего и то, что у нас сегодня есть там клочок земли, создаются условия для постоянной работы полярников».

Для повышения точности погодных показателей специалисты прибегают и к использованию искусственного интеллекта, который может обработать огромные массивы данных за короткое время, что значительно упрощает работу. Но все же главными добытчиками информации являются люди, чей труд незаменим.

Последние комментарии

Александр
14.05.26 14:09
ул. Полярный круг, 4 - нет холодной и горячей воды. *** Редакция хорошо понимает Вас, но писать отклик к сообщению за 2021 год, как-то напрасно. За это время можно было бы сообщить о коммунальной бе
Комментарий к новости:Десятки домов в Первомайском округе Мурманска на ночь останутся без горячей воды и отопления
An
06.05.26 23:22
Спасибо, познавательно!
Комментарий к новости:В детском технопарке «Кванториум» в Мурманске стартовал межрегиональный биохакатон «БиоТехПрофи»
Д.О Вернер
05.05.26 21:59
Интересно, в какой ШУКСе будут набирать консервных мастеров, и где они планируют получать номера консервного завода? И какое ограничение будет по количеству нематод? Наверное введут конусную банку № 3
Комментарий к новости:Закон о консервировании печени трески на прибрежных судах подписан Президентом РФ Владимиром Путиным
