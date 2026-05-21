В Мурманске проходит совместная коллегия комитета Союзного государства России и Белоруссии по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды

81-е заседание совместной коллегии комитета Союзного государства России и Белоруссии по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения окружающей среды провели в Мурманской области.

Делегации двух стран рассмотрели вопросы сотрудничества и обсудили план работы на будущее.

Прогнозы погоды, мониторинг окружающей среды и климатические изменения – большой пласт работ, который охватывает гидрометеорологические службы. В нынешних условиях Республика Беларусь является самым западным форпостом, от которого во многом зависит точность прогнозов и в России. Коллеги обсудили итоги работы за последние полгода и рассказали о дальнейших перспективах сотрудничества.

Игорь Шумаков, руководитель Росгидромета: «В планах организация новой программы по радиационному мониторингу с использованием новых методов, новых способов, в том числе, беспилотных летательных систем. Мы надеемся эту программу запустить в следующем году. Надеюсь, что у нас это получится».

При составлении повестки заседания совместной коллегии спектр вопросов для обсуждения был достаточно большим, однако участники приняли решение включить девять самых актуальных. В их число вошли темы, касающиеся переменчивого климата, а также работы российско-белорусских экспедиций в Антарктиде.

Сергей Хильман, руководитель Белгидромета: «Наши экспедиции формируются при помощи российской стороны. Это и авиация, и суда, которые туда доставляют наших специалистов. А наши учёные уже много лет работают и, конечно, это и научные достижения. Освоение Антарктики – вопрос будущего и то, что у нас сегодня есть там клочок земли, создаются условия для постоянной работы полярников».

Для повышения точности погодных показателей специалисты прибегают и к использованию искусственного интеллекта, который может обработать огромные массивы данных за короткое время, что значительно упрощает работу. Но все же главными добытчиками информации являются люди, чей труд незаменим.