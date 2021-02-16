В Мурманске проходит уже шестой ежегодный чемпионат «WodSkills»

В стенах Мурманского индустриального колледжа тихо, строгие правила и высокий уровень конкуренции требуют от участников чемпионата профессионального мастерства «WodSkills» максимальной сосредоточенности. Это хорошо заметно по ребятам, которые создают на компьютере модели будущих заготовок. За аддитивным производством, это аналог 3d печати в промышленности – будущее, уверены студенты.

Первые чемпионаты «WodSkills» организовывали с целью популяризации рабочих профессий. Сегодня участие считается престижным, ведь каждое соревнование - это способ совершенствовать свои навыки. Соревнуются студенты в шести направлениях.

В Мурманской области участие в чемпионате примут 304 конкурсанта и более 350 экспертов. Соревнования по компетенциям, мастер-классы, профориентационные и деловые мероприятия состоятся с 16 по 19 февраля. Торжественная церемония подведения итогов назначена на 20 число.