В Мурманске проходит VIII открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства работников обществ Группы Объединенной судостроительной корпорации

Специалисты со всей страны приехали на север, чтобы показать свои лучшие навыки.

Показывают на своём примере чего можно достичь и кем можно стать, получив техническую специальность, работники предприятий ОСК. 250 человек собрались в Мурманске на VIII открытом корпоративном чемпионате профессионального мастерства, чтобы сразиться за звание лучшего, а заодно показать значимость выбранной профессии подрастающему поколению.

Игорь Совык, директор департамента управления персоналом АО «ОСК»: «Это одно из ключевых событий, которое проводится в корпорации. Где каждому сотруднику есть возможность проявить себя, показать, на что он способен и проверить свой профессиональный уровень, но и посоревноваться с ребятами, учащимися, например, организаций СПО, учебных заведений».

Состязания проходят с 25 по 30 сентября на трёх площадках города: в Мурманском индустриальном колледже, Мурманском арктическом университете и 35 судоремонтном заводе.

Иван Попов, директор 35 судоремонтного завода: «Соревновательный процесс будет проходить в девяти компетенциях. Это инжиниринг, производственные специальности, сварочные работы, электромонтажные работы. Коллеги будут показывать свои компетенции, свои навыки и бороться в честной и упорной борьбе».

Ещё одна интересная компетенция – «Управление жизненным циклом изделия». Участники соревнования продумывают, как продлить срок службы конкретно механизма или устройства да так, чтобы он оставался в рабочем состоянии.

Денис Новицкий, главный эксперт в компетенции «Управление жизненным циклом изделия»: «Каждое изделие у нас имеет свой жизненный цикл. От этапа закладки в голову инженера до его утилизации. Соответственно ребята, когда мы им выдаем конкурсное задание, мы им закладываем идею. Они прорабатывают этапы жизненного цикла. Это проектирование, строительство, утилизация. Они до этапа утилизации прорабатывают полностью документацию».

В течении шести дней участники соревнований придумывают, разрабатывают, анализируют и защищают свои работы. А также получают профессиональные советы от компетентного жюри.

Константин Калинов, участник VIII открытого корпоративного чемпионата профессионального мастерства работников обществ Группы ОСК: «Для меня важно, что в рамках такого конкурса мы можем проявить все свои знания, полученные на основной работе. Такого вида конкурс позволяет понять, насколько знания, которые я приобрел на заводе, могу применить в достаточно критической и очень интересной ситуации. Показать, насколько они эти знания эффективны».

Несмотря на высокий интерес к конкурсу, специалистов на заводах всё же не хватает. Для того чтобы ликвидировать дефицит, сейчас активно принимаются меры.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Количество отличников, которое учится хорошо, выросло на 70%, потому что мы с прошлого года начали платить стипендии отличникам СПО. На 70% увеличилось количество отличников, это значит, что мы стали готовить более квалифицированные кадры, а в этом году мы открываем ещё несколько лабораторий в наших колледжах для того, чтобы люди готовились на современном оборудовании».

По итогам конкурса победители помимо призов получат право представлять Объединённую судостроительную корпорацию на национальном чемпионате профессионального мастерства.