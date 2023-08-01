В Мурманске проходят актёрские пробы в художественный фильм на второстепенные и эпизодические роли

В первый день пришли более 50 северян разных профессией и возрастов. На кастинге побывала журналистка «Арктик-ТВ» Анна Шинкаренко, которая пообщалась с начинающими актёрами.

Ирина Березина по профессии экономист, но амбиции никогда не давали покоя и северянку тянуло в творчество. Петь, танцевать, читать стихи. Несмотря на преклонный возврат – 71 год, женщина полна сил и готова покорять вершины кинематографа. Небольшой опыт в сьёмках был.

Ирина Березина, участница кастинга: «В прошлом году, в ноябре 2022 года, в Мурманске снимались эпизоды фильма «Свет», где в главной роли снималась Елена Яковлева. Я отправила свои фотографии, меня пригласили для массовки, но когда я пришла, то меня сразу пригласили в гримёрку».

В этом фильме Ирина пробуется в эпизод без текста. Также своей очереди ожидала совсем юная актриса Лилия Полуничева, у которой на счету несколько фильмов. Как говорит девочка, ей близки роли весёлой, заводной девчонки.

Лилия Полуничева, участница кастинга: «На эпизод главной героини, но в период детства или на роль девочки».

Елена Полуничева, мама Лилии: «По стопам родителей идёт дочь».

- Ваша профессия как-то связана с творчеством или нет?

- Я тоже актриса в театре ЗАТО.

Снимать фильм будет киностудия «Соль». Автор и режиссёр картины лауреат российских и международных кинофестивалей Наталья Назарова. В Мурманске проводит кастинг сорежиссёр картины Евгений Старцев.

Евгений Старцев, сорежиссёр картины: «Я моделирую здесь в зависимости от человека. На какую роль он может пойти, моделирую ситуацию, предлагаю ему поиграть в эту ситуацию… Смотрю, как человек берёт ситуацию, начинает фантазировать, интерпретировать предлагаемые ему обстоятельства».

Как отметил Евгений Старцев, в этом фильме каждый зритель переживёт свои эмоции. В центре сюжета взаимоотношения двух девушек и моряка.

Наш регион стал идеальной локацией для съёмок, которая полностью соответствует запросу художника. Название фильма киноделы пока не раскрывают. В картине будут задействованы как известные российские артисты, так и жители Заполярья.