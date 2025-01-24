В Мурманске проходят чемпионат и первенство региона по спортивной гимнастике

Юные гимнастки с грацией и лёгкостью демонстрируют свои умения, которые они долго оттачивали на тренировках.

Сегодня гимнастки показывали элементы на нескольких снарядах: разновысоких брусьях, бревне и выполняли опорный прыжок. По 10-балльной шкале оценивается техника выполнения, а также сложность и композиция упражнений.

Дина Юрченко, президент Мурманской региональной Федерации спортивной гимнастики и спортивной акробатики: «Девчонки у нас умницы и красавицы, стараются, очень много работают. Мы ими конечно же гордимся».

В Мурманской области всего одна школа спортивной гимнастики. Но и здесь есть конкуренция, например, за возможность выступить на Всероссийском этапе.

Дина Юрченко, президент Мурманской региональной Федерации спортивной гимнастики и спортивной акробатики: «Конечно, конкуренция только здесь, в своей школе … Потому что без конкуренции никуда».

Однако не стоит забывать и о поддержке, которая особенно ощущалась на этих соревнованиях. Каждое выступление и каждый сложный элемент встречали аплодисментами.

Впереди у гимнастов ещё несколько дней соревнований.