Одно из главных мероприятий состоялось на атомном ледоколе-музее «Ленин». Для заполярных студентов провели ряд познавательно-развлекательных мероприятий.

С начала этой недели в Мурманске проходят дни Кольской АЭС. На борту ледокола «Ленин» проводятся экскурсии и викторины, посвященные истории и развитию нашей атомной электростанции, самой крупной на севере Европы.

«Традиционно в эту неделю все мероприятия посвящены работе Кольской атомной электростанции, - говорит Татьяна Фицура, ведущий инженер управления информации и общественных связей Кольской АЭС. - И на один или два дня мы самостоятельно приезжаем сюда на эту площадку для того, чтобы проводить свои мероприятия».

Сегодняшнюю встречу провели для мурманских студентов. Впервые были приглашены не просто сотрудники Кольской АЭС, а эксперты и участники конкурса профессионального мастерства «WorldSkills». Такое событие интересно молодёжи не только с познавательной стороны, но и с профессиональной. Потому что многие из них мечтают получить работу на таком предприятии.

В простой и увлекательной беседе гости встречи рассказали о пользе участия в столь крупном конкурсе, который с каждым годом становится все масштабней.

«Компетенции прирастают чуть ли не по 10 штук за год. В этом году на нашем чемпионате были уже 33 компетенции, а на первом – 13, - рассказал Сергей Патюков, ведущий инженер-электроник Кольской АЭС. - Попытаемся объяснить, как это хорошо, что в этом сложного. Что может дать для будущего, для студентов, для работодателей. Когда человек понимает, что нужно работодателям, он может скорректировать свое поведение».

Также в этот день для мурманских старшеклассников был проведён интеллектуальный квиз «Ставка на уран». Вопросы для турнира составляли сотрудники атоменой электростанции. Выбирали наиболее увлекательные и интересные темы. А в завершении вечера, для участников состоялся флешмоб «Пожелания для Кольской АЭС».