В Мурманске проходят «Дни Японии»

По указу президента этот год объявлен годом Японии в России. Это подразумевает проведение большого количества мероприятий, нацеленных на укрепление отношений между государствами и обмен культурными ценностями. Неделя, посвященная знакомству со страной восходящего солнца, в Мурманске стартовала на минувших выходных.

Чтобы побывать в гостях у жителей островного государства, не обязательно мучать себя многочасовым перелетом. Одну из площадок проекта посвятили быту и назвали «Один день в Японской семье». Те, кто уже успел оценить восточное гостеприимство, отмечают, что Японцы, также как и россияне, чтут свои местные традиции и уважают опыт предков.

В столице Заполярья проходит уникальная акция «Дни Японии». Открытие восьмидневного фестиваля посвященного культуре страны восходящего солнца организовано в областной научной библиотеке.

Именно сотрудникам учреждения принадлежит идея создания интернационального события. Помимо литературы о Японии, в стенах культурного центра можно посмотреть японское кино и даже пообщаться с представителями далекой для нас восточной державы.

Ольга Вовк, заместитель директора по информатизации и развитию Мурманской областной научной библиотеки: «Когда мы поняли, что люди хотят получать больше информации об этом, то с нашим постоянным партнером, общественной организацией «Япония в Мурманске» и Руми Фукусимой (ее председателем), мы решили, что переросли формат мероприятия одного дня, и решили провести именно «Дни Японии», поэтому изначальный формат недели растянулся больше, чем на неделю, мероприятий оказалось очень много».

Единственная коренная японка, сейчас проживающая в столице Заполярья, Руми Фукусима рассказала о семейных обычаях своей страны, наглядно демонстрируя предметы быта, аутентичные наряды. Также Руми раскрыла секрет, сколько же времени уходит на то чтобы надеть кимоно.

На протяжении недели, что проходят дни Японии в Мурманске, горожане смогут посетить огромное количество мероприятий, связанных с самобытной культурой Японцев. Ознакомиться с подробным списком этих мероприятий можно на сайте областной научной библиотеки.