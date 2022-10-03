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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.10.22 19:30

В Мурманске проходят курсы «Основы финансовой грамотности для людей старшего поколения»

Как не попасться на уловки мошенников? Кто такие брокеры и как сохранить свои накопления? Об этом и не только поговорили на курсах по финансовой грамотности для людей старшего поколения.

Чтобы пожилые люди были начеку и знали какие виды махинаций существуют сегодня, телеканал «Артик-ТВ» запустил курс «Основы финансовой грамотности для людей старшего поколения». Проект реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.

Алексей Круглин, консультант: «Финансовая грамотность – это совокупность навыков, умений принимать правильные финансовые решения. Бывают финансовые решения, которые принимаются под влиянием мошеннических действий, когда деньги переводятся преступникам. Бывают решения принимаются под влиянием законных действий, например, действий маркетологов».

Также на лекции участники поговорили на темы привлечения денежных средств для инвестиций, брокерах и видах мошенников. Как при всём изобилии товаров на прилавках покупать только нужные вещи и рационально использовать свой бюджет.

Наталья Пестовская, участница курса «Основы финансовой грамотности»: «Мне было интересно. Для меня было важно узнать, что есть возможность вернуть деньги. Мы знаем, как у нас их забирают, а можно ли вернуть и на сколько это результативно? Эти нюансы нам сегодня объяснили».

Не менее полезно было узнать, как вести диалог с телефонными мошенниками, отмечают пенсионеры. Быть финансово грамотным необходимо всем, а особенно нашим бабушкам и дедушкам. Телеканал «Арктик-ТВ» планирует выпустить обучающие и информирующие ролики на эту тему, материалы скоро появятся в эфире. Не пропустите!

 

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