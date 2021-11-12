В Мурманске проходят матчи в рамках первенства Национальной молодёжной хоккейной лиги

Наша команда «Арктика» сражается с «Ямалом» из Салехарда.

Первая игра состоялась 11 ноября в Ледовом дворце. Мурманские спортсмены одержали уверенную победу над приезжими соперниками со счётом 6:3. А лучшим игроком в этом матче был признан Егор Звонов из клуба «Ямал».

Напомним, молодежная хоккейная команда в Мурманской области создана по инициативе губернатора Андрея Чибиса. Заполярных хоккеистов тренирует Александр Юньков – бывший игрок московского «Спартака».

Когда выпуск наших новостей готовился к эфиру, шла вторая игра встречи «Арктики» с «Ямалом». О результатах этого матча мы расскажем в следующем выпуске новостей.