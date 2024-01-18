В Мурманске проходят мероприятия, посвящённые памятной дате – 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

В Культурно-выставочном центре Русского музея открыли выставку «Слушай, Ленинград! Музыка в осажденном городе. 1941–1944».

Искусство во все времена помогало человеку справляться с непростыми обстоятельствами, а иногда и вовсе выжить. Так было и в блокаду Ленинграда. Творчество и, в частности, песни и мелодии мотивировали на подвиги, и внесли весомый вклад на исход всей войны.

На выставке «Слушай, Ленинград! Музыка в осажденном городе» представлены уникальные экспонаты, которые рассказывают о роли музыки, и тех, кто был с ней тесно связан.

Юлия Кантор, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, куратор выставки: «Ленинградцы просили классической музыки, они просили музыки, написанной в блокадном Ленинграде, и оркестр это делал. Оркестр был духовным голосом сопротивления Ленинграда всем смертям на зло».

Выставка - часть историко-реставрационного проекта «Военная летопись филармонии», который реализуют Санкт-Петербургский институт истории Российской академии наук и Санкт-Петербургская академическая филармония имени Шостаковича. К слову, в рамках этого проекта будет отреставрировано более 700 афиш концертов, звучавших в блокадном Ленинграде и Новосибирске, куда была эвакуирована Ленинградская филармония.

Благодаря тесному сотрудничеству Северной столицы и столицы Арктики жители и гости областного центра могут увидеть артефакты из фондов отечественных музеев, архивов, личных коллекций.

Юлия Кантор, заместитель директора Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук, куратор выставки: «Сюда привезли уникальные экспонаты, например, подлинники из Музея музыкального и театрального искусства. Есть дирижёрская палочка Карла Элиасберга - это абсолютный раритет. Привезли подлинную программку от 9 августа 1942 года - первого исполнения в Ленинграде седьмой симфонии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича».

Выставка будет работать до 3 марта в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске.