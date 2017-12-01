День за днём с «Арктик-ТВ»01.12.17 19:30
В Мурманске произошёл сбой с электронными проездными на декабрь
Некоторые транспортные карты не читаются терминалами в городских троллейбусах и автобусах.
Терминалы не видят карты серии «Для граждан. Троллейбус». В случае отказа в регистрации проезда необходимо обменять проездной. В Министерстве транспорта Мурманской области объяснили, что для обмена необходимо обратиться в киоски МАРПИ и «Почитайка», в пункты реализации АО «Электротранспорт», в кассу Мурманского автовокзала или центр обслуживания «Карта 51» на просп. Ленина, 43, II этаж.
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Последние комментарии
Zviygincew
02.12.17 10:39
Был несравненно рад заочному знакомству с "судьёй". Надеюсь, что редакция ответит Вам на прямой вопрос, хотя я убеждён, что дело здесь не в журналистах.
Иван
02.12.17 09:38
Ну, во-первых, т-рищ Zviygincew, никаких вопросов по этой теме я себе задавать не должен. Я задал конкретный вопрос к редакции: почему сначала так, а потом так? А во-вторых, валить все на кого-то выше
Zviygincew
02.12.17 09:15
Хороший вопрос, Иван! Так кто же она: жертва или мошенница? Задавая этот вопрос каждый из нас сначала должен решить для себя, а кто я: судья или адвокат, прокурор или присяжный заседатель? Тогда и отв
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