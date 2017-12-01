В Мурманске произошёл сбой с электронными проездными на декабрь

Zviygincew Был несравненно рад заочному знакомству с "судьёй". Надеюсь, что редакция ответит Вам на прямой вопрос, хотя я убеждён, что дело здесь не в журналистах. Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»

Иван Ну, во-первых, т-рищ Zviygincew, никаких вопросов по этой теме я себе задавать не должен. Я задал конкретный вопрос к редакции: почему сначала так, а потом так? А во-вторых, валить все на кого-то выше Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»