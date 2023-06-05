В Мурманске произошло возгорание в подъезде жилого дома. Есть версия поджога

Сгорела перегородка в тамбуре на лестничной площадке. Пострадавших нет.

Для Даниила Мигорева и его семьи понедельник и вправду выдался тяжёлым. Ничего не предвещало беды: сидели на кухне, обедали и услышали, как раздался хлопок в подъезде. Открыли дверь, а там пожар. Парень, уверен, что это был поджог.

- Да, враги имеются. Нажили.

Со слов Даниила Мигорева, его отец решил стать одним из инициаторов смены управляющей компании в их доме. У организации отозвали лицензию, но это не помешало ей продолжить работу под новым названием.

Даниил Мигорев, житель дома по проезду Связи, 13: «Все работают по одному и тому же принципу: сначала копятся долги много лет, деньги жильцов распихиваются по своим карманам, потом меняется вывеска. Компания объявляет себя банкротам, появляется новая компания, которая поделывает голоса и забирает себе дом».

Звонок на номер «112» поступил в 15.06. На месте работали два пожарно-спасательных подразделения в количестве десяти человек и три единицы техники. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарных подручными средствами. На месте работают электромонтёры управляющей компании.

Евгений Черномор, главный инженер управляющей компании: «Оплавились провода электропитания, поэтому дом обесточен. Сейчас задача нашего аварийного электромонтёра восстановить электропитание в доме, пока у людей не потекли холодильники».

Из подъезда были эвакуированы 15 человек, пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.