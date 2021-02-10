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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.02.21 19:30

В Мурманске прооперировали щитовидную железу больного с помощью аппарата, работающего по методу миноискателя

Любое хирургическое вмешательство всегда рискованный процесс. И даже опытные хирурги нуждаются в новых технологических разработках, которые помогут проводить операции безопасно. Например, в Мурманском областном онкологическом диспансере пациенту прооперировали щитовидную железу с помощью нового современного аппарата.

Этот небольшой с виду аппарат позволяет вести интраоперационный нейромониторинг участка тела. Хирург с его помощью точно, а не на глаз определяет, расположение нервных окончаний. И таким образом сохраняет целостность нервной системы и избегает печальных последствий, которые могут случится, например, при операциях на щитовидной железе.

Игорь Куперман, нейрофизиолог: «Этот аппарат уникален тем, что хирург сам может научиться им пользоваться. Для этого им не нужен врач-нейрофизиолог, который обычно приходит с этим аппаратом. В принципе аппарат работает по методу миноискателя. Только вместо мин – нерв. Он определяет, какой нерв проходит и показывает хирургу, что его трогать не нужно».

Этот аппарат применяется при операциях щитовидной железы, в челюстно-лицевой хирургии и нейрохирургии. В мире такую технологию используют уже около 20 лет. Например, в Германии операции без нейромониторинга запрещены последние 8 лет. А в областном онкодиспансере с его помощью впервые оперируют щитовидку пациенту.

Даниил Бурдин, врач-онколог 3 онкологического отделения Мурманского областного онкологического диспансера: «Для хирургов это выглядит так, что мы прикладываем щуп и по звуку определяем нерв: этот или нет. Более того, в фоновом режиме мы отслеживаем, когда отделяем ткани, что мы ничего не повреждаем. Это отслеживается постоянно. Мы это слышим на слух, при необходимости смотрим на монитор, который находится рядом. Все очень удобно и главное, наглядно».

Операция с новым аппаратом была пробной. Она прошла успешно, врачи на практике оценили удобство работы с ним. Поэтому, возможно, в скором времени такое оборудование может появиться в мурманском медучреждении на постоянной основе. Врачи так же отмечают то, что для того, чтобы  избежать болезней и операции на щитовидной железе, нужно посещать эндокринолога хотя бы раз в год. Кроме того, необходимо вовремя проходить обследования в рамках диспансеризации.

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