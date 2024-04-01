Впервые Мурманская область станет местом проведения финального этапа Кубка Содружества по биатлону«Школьники должны понимать, какие профессии востребованы в нашем регионе»: Андрей Чибис дал поручение доработать курс внеурочной деятельности «На Севере – жить»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.04.24 19:30

В Мурманске прошёл 50-й лыжный марафон. К финишу склона в Долине Уюта пришли 1338 человек

Это стало рекордным количеством лыжников за всю историю Праздника Севера.

Более тысячи лыжников соревновались за звание самого быстрого на юбилейном 50-ом марафоне «Праздника Севера». Профессионалы и любители выстроились в один ряд, чтобы пройти трассу в 25 и 50 километров.

Событие было разбито на два дня, в первый стартовали свободным, во второй классическим стилями.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Знаменитый, юбилейный. Сейчас мы ещё раз всех спрашивали, профессионалов - лучший марафон в стране, по крайней мере, профессионалы так оценивают. В этом году у нас участвуют представители шести стран помимо нашей страны. С нашей страной – семь стран участников. И Норвегия, и Германия».

На трассу вышли и финалисты прошлых гонок. Так дали возможность стартовать на 5 минут раньше всех участнику первого марафона 1974 года Геннадию Нечаеву. Испытать себя на суровых арктических трассах приехали также и такие профессионалы как победитель и призёр лыжных гонок серии «RussiaLoppet» Артем Грязев, трёхкратный чемпион России Ермил Вокуев, призёр Олимпийских игр Иван Якимушкин и Олимпийские чемпионы Максим Вылегжанин и Денис Спицов.

Александр Панжинский, серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам: «Я приехал сюда даже не на соревнования, а на юбилей. Юбилей моих друзей мурманского марафона. Поэтому и пришёл я, как и подобает, в праздничном настроении и в предвкушении чего-то приятного. Конечно, будут тяжёлые испытания и самого себя - 50 километров впервые я бегу коньковым стилем, но, я думаю, юбилей должен однозначно получиться хорошим».

Трассу для соревнований в Долине Уюта строили на протяжении всей зимы. Мартовская оттепель заставила организаторов попеть, да так, что снег с обочин пришлось перекидывать на лыжню. А маршрут в Мурманске состоит из крутых спусков и подъёмов. Причём прочувствовать это спортсменам приходится уже в начале маршрута. 

На 25 километров в классическом стиле победу одержали Степан Малков и Карина Гончарова, в свободном - Арсений Позднев и Ирина Назарова.

Что касается 50 километров, то лучшими среди мужчин стали Павел Соловьев и Ермил Вокуев, а у женщин - Екатерина Смирнова и Дарья Канева.

Кроме того, в программу спортивного события в этом году впервые был включён Детский лыжный марафон. Маленькие северяне преодолели дистанцию в 600 метров. На старт вышли порядка 500 участников.

История Мурманского лыжного марафона берёт свое начало в далёком 1974 году. Тогда он был впервые включён в программу Полярной Олимпиады – Праздника Севера и долгое время оставался единственным в Советском Союзе. Пика своей популярности мурманский марафон достиг в 80-е годы прошлого века, когда на старт 50-километровой дистанции выходили сборные команды более десятка зарубежных государств, выдающиеся лыжники Советского Союза принимали участие и побеждали в соревнованиях.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Стало известно, как мурманские работодатели изменили условия работы и требования к соискателям в 2024 году
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Марья Сергеевна
27.03.24 19:54
Омега, куда ещё продлевать рабочий день?! В садах и школах женщины, в основном работают. А работодатели уже совсем обнаглели, в целях экономии фонда заработной платы , надо и не надо, работайте, быдл
Комментарий к новости:В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин
Владимир
27.03.24 04:42
Трудовые резервы, 9 Нет воды с вчера
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
Смирнов Вадим Николаевич
26.03.24 21:53
Чумбарова-Лучинского, 32 - горячей воды нет с вечера. Время 22:00.
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 марта
-Правовая консультация (18+)Эксперт «СберКорус» объяснил, в чём разница между электронной подписью для физических и юридических лиц
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)За два года размер стипендии, которую студенты считают достойной, вырос на 14%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 7 копеек, евро вырос почти на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 1 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Александр Новак: нефть была основным транзитным грузом на Севморпути в 2023 году-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика