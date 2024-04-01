В Мурманске прошёл 50-й лыжный марафон. К финишу склона в Долине Уюта пришли 1338 человек

Это стало рекордным количеством лыжников за всю историю Праздника Севера.

Более тысячи лыжников соревновались за звание самого быстрого на юбилейном 50-ом марафоне «Праздника Севера». Профессионалы и любители выстроились в один ряд, чтобы пройти трассу в 25 и 50 километров.

Событие было разбито на два дня, в первый стартовали свободным, во второй классическим стилями.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Знаменитый, юбилейный. Сейчас мы ещё раз всех спрашивали, профессионалов - лучший марафон в стране, по крайней мере, профессионалы так оценивают. В этом году у нас участвуют представители шести стран помимо нашей страны. С нашей страной – семь стран участников. И Норвегия, и Германия».

На трассу вышли и финалисты прошлых гонок. Так дали возможность стартовать на 5 минут раньше всех участнику первого марафона 1974 года Геннадию Нечаеву. Испытать себя на суровых арктических трассах приехали также и такие профессионалы как победитель и призёр лыжных гонок серии «RussiaLoppet» Артем Грязев, трёхкратный чемпион России Ермил Вокуев, призёр Олимпийских игр Иван Якимушкин и Олимпийские чемпионы Максим Вылегжанин и Денис Спицов.

Александр Панжинский, серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам: «Я приехал сюда даже не на соревнования, а на юбилей. Юбилей моих друзей мурманского марафона. Поэтому и пришёл я, как и подобает, в праздничном настроении и в предвкушении чего-то приятного. Конечно, будут тяжёлые испытания и самого себя - 50 километров впервые я бегу коньковым стилем, но, я думаю, юбилей должен однозначно получиться хорошим».

Трассу для соревнований в Долине Уюта строили на протяжении всей зимы. Мартовская оттепель заставила организаторов попеть, да так, что снег с обочин пришлось перекидывать на лыжню. А маршрут в Мурманске состоит из крутых спусков и подъёмов. Причём прочувствовать это спортсменам приходится уже в начале маршрута.

На 25 километров в классическом стиле победу одержали Степан Малков и Карина Гончарова, в свободном - Арсений Позднев и Ирина Назарова.

Что касается 50 километров, то лучшими среди мужчин стали Павел Соловьев и Ермил Вокуев, а у женщин - Екатерина Смирнова и Дарья Канева.

Кроме того, в программу спортивного события в этом году впервые был включён Детский лыжный марафон. Маленькие северяне преодолели дистанцию в 600 метров. На старт вышли порядка 500 участников.

История Мурманского лыжного марафона берёт свое начало в далёком 1974 году. Тогда он был впервые включён в программу Полярной Олимпиады – Праздника Севера и долгое время оставался единственным в Советском Союзе. Пика своей популярности мурманский марафон достиг в 80-е годы прошлого века, когда на старт 50-километровой дистанции выходили сборные команды более десятка зарубежных государств, выдающиеся лыжники Советского Союза принимали участие и побеждали в соревнованиях.