В Мурманске прошёл детский фестиваль боевых искусств

Для этого ребята весь год готовились, чтобы на соревнованиях показать все свои умения.

В этом году детский фестиваль боевых искусств в Мурманске собрал порядка сорока детей. Мальчишки и девчонки от 5 до 12 лет упорно тренировались, чтобы на соревнованиях показать все свои знания и умения. Особую гордость за ребят испытывают не только их тренеры, но и родители.

Юлия Шабанова - мама одной из участниц Дианы Шабановой. Сейчас вспоминает, как проходило первое занятие. Дочь сходила на пробную тренировку и сказала, что хочет заниматься единоборствами много и часто. Удары отрабатывает и дома.

Юлия Шабанова, мама участницы фестиваля: «На подушке отрабатывает, на груше дома».

А вот и сама Диана. На вопрос, почему этот вид спорта выбрала, отвечает просто: «Потому что он очень боевой и сильный».

Ребята соревновались в таких дисциплинах как рукопашный бой, кикбоксинг и бокс. Первыми на ринг вышли мальчишки. Прозвучала команда бой.

В красном шлеме Георгий Субботин. На ринге парень держался уверенно, но в этот раз первое место занять ему не удалось. Гоша парень серьёзный, упорный и будет тренироваться дальше.

Георгий Субботин, участник фестиваля: «Я допустил много ошибок, теперь их понимаю. Нужно было мне уворачиваться и больше двигаться. Я очень усердно тренировался, вкладывал всего себя в спорт».

Пока мы общались с Георгием на ринге боролась Аня Коволёва. Она совсем юный борец, ей 5 лет. Дома у девочки есть всё необходимое для тренировок. На фестивале она занята первое место.

Анна Ковалёва, участница фестиваля: «Я выбрала этот вид спорта, чтобы быть сильной. Мне очень нравится заниматься кикбоксингом и мне кажется, что тренером быть тоже хорошо».

Александра Ковалёва, мама участницы фестиваля: «Я на самом деле отталкиваюсь от желания ребёнка. Как только я пойму, что это противоречит нашим каким-то пожеланиям, то мы, наверное, пересмотрим наше хобби, наши дополнительные занятия. Но пока нам нравится, пока всё получается».

Ежегодный детский фестиваль боевых искусств стал уже традицией, где дети могут прочувствовать соревновательный дух и в следующем году достичь новых высот.