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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.12.23 19:30

В Мурманске прошёл фестиваль «Арктика – территория здоровья»

Как просыпаться вовремя и высыпаться? Как есть всё, что хочешь и сохранить форму? Как обрести жизненную гармонию? Ответы на все вопросы можно получить на областном фестивале «Арктика – территория здоровья», площадкой которого стал центр «Лапландия».

Сергей и Алёна из Полярного приехали в столицу Заполярья, чтобы узнать больше нового о здоровом образе жизни. Школьники определили диагноз предложенному пациенту и назначили лечение.

Алёна, ученица 11 класса, г. Полярный: «Я узнала очень много проблем, с которыми сталкиваются люди. Мы научились их решать и в целом, мне это поможет в дальнейшем, если вдруг я с этим столкнусь».

Сергей, ученик 9 класса, г. Полярный: «От нашего «пациента» мы узнали, что он досаливал продукты. Мы ему посоветовали поменьше употреблять соль, чтобы всё пришло в норму».

На тренинге по формированию здорового образа жизни детям раздали медицинские карты пациентов, у которых могут быть различные заболевания. Задача участников – выявить проблему, а затем предложить варианты её решения.

Юлия Смирнова, сотрудник Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи: «Ситуационная задача, где реальные цифры, которые могут быть у пациента. Они эти цифры должны откорректировать, выяснить, норма это или превышение нормы, выявить фактор риска развития хронических неинфекционных заболеваний и предложить способ их коррекции».

На открытии фестиваля «Арктика – территория здоровья», площадкой для которого стал Центр дополнительного образования «Лапландия», школьники и студенты, съехавшиеся со всего Кольского края, провели зарядку, а затем получили маршрутные листы, следуя которым посещали различные мастер-классы, направленные на развитие здорового образа жизни.

Антон Дубовицкий, заместитель директора Центра дополнительного образования «Лапландия»: «Сейчас на широте Мурманской области установилась полярная ночь и в этой связи очень важно вести активный, бодрый образ жизни, и наш фестиваль про это. Поэтому мы сегодня собрали здесь 16 команд активных ребят, которые зарядятся позитивом на наших площадках, а потом понесут этот бодрый настрой в свои муниципальные образования».

Специалистов много и всех их надо было обойти за несколько часов, поэтому между занятиями отдыхать не приходилось. А по завершению фестиваля дети и педагоги подвели итоги проделанной работы.

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