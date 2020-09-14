В Мурманске прошёл фестиваль уличной музыки и искусства

Музыка, поэзия и танцы наполнили пространство возле Молодёжного центра гражданско-патриотического воспитания в эти выходные. Погрузиться в атмосферу творчества смогла и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Будоражащий ритм африканских барабанов рождает в сердцах зрителей неповторимое чувство восторга и создает ощущение праздника. На V городском фестивале уличной музыки и искусства всё наполнено мощной энергией творчества, выплеснуть которую здесь собрались, пожалуй, самые необычные исполнители и коллективы города

Татьяна Печкарева, председатель комитета по социальной поддержке, взаимодействию с общественными организациями и делам молодёжи администрации города Мурманска: «Когда-то мы начинали этот фестиваль. Он в то время был фестиваль уличной музыки. Сегодня есть очень много представителей молодёжи, которым интересно не только петь, танцевать, но ещё и что-то делать - креативить своими руками. Очень много техник современных представлено здесь, поэтому постарались и собрали действительно представителей молодёжи, которые увлекаются искусством».

Фестиваль – это открытое пространство для самовыражения и творчества. Здесь каждый участник может показать свой талант и заявить о себе, а зритель приобщиться к современному искусству.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Очень интересная инициатива со стороны молодёжных центров для проведения таких вот фестивалей. Площадка открытая, в ней может принять участие в принципе каждый желающий, ну, а если есть желание посмотреть, присоединиться к фестивалю, организаторы постарались и организовали онлайн-трансляцию, когда в интернете можно посмотреть и вживую всё увидеть».

Увидеть прекрасное в обыденном, превратить рядовые, на первый взгляд, предметы в уникальные дизайнерские вещи - на это и многое другое способна наша молодёжь.

Виктория Зайцева, участник фестиваля: «Я делаю декор из веток - из природных ресурсов. Хочу сделать декор для интерьера. Например, можно найти на улице ветку и задекорировать её разными бусинами. Это будет супер круто. Собственно вот этим я и занимаюсь».

Пасмурная погода ничуть не помешала участникам и зрителям фестиваля. Они признались, что будут с нетерпением ждать следующего года, чтобы вновь отлично провести время в атмосфере уличного искусства.