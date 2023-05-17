В Мурманске прошёл комиссионный выезд на объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Представители регионального Минтранса и администрации города провели проверку качества дорог на 4-х объектах дорожного движения. Эти участки ремонтировали в рамках федерального проекта в прошлые годы. Особое внимание комиссия уделяет соблюдению подрядчиками гарантийных обязательств. Трещины и ямы, которые возникают на покрытии из-за перепадов температур, хотят устранять далеко не все компании.

Олег Шаров, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «Сейчас хорошо видно разрушение покрытия. Очевидно расхождение шва, разрушение в месте примыкания. К сожалению, дефекты не устраняются подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств».

Ремонт дороги на Нагорном проезде выполнялся в 2019 году. В рамках 4-летнего срока гарантии компанией не были выполнены работы по устранению дефектов. По данному факту дело уже направили в суд, а саму организацию занесли в реестр недобросовестных подрядчиков.

На участках по улицам Зои Космодемьянской и Ломоносова ситуация противоположная - организацию, выполнившую заказ, можно ставить другим в пример.

Олег Шаров, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска: «Здесь находится два объекта. Это участок улицы Зои Космодемьянской и улица Ломоносова. Объём большой работ выполнен – отремонтированы были тротуары, проезжие части, объекты смежные. Пролиты швы, трещины, которые могли и возникли за зимнюю эксплуатацию. Объект находится в хорошем состоянии».

В этом году ремонтов на дорогах будет много, водителям стоит быть предельно внимательными, так как асфальт уже срезали на участке Кольского проспекта и на Планерной улице, ведутся работы и по ямочному ремонту.