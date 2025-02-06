В Мурманске прошёл координационный совет «Детской деревни SOS»

Организация помогает кризисным семьям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также молодым людям, вступающим в самостоятельную жизнь.

Координационный совет «Детской деревни SOS» функционирует с 2012 года. В его работе принимают участие работники органов опеки, сотрудники министерств региона, а также представители УФСИН, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждений среднего и высшего образования.

Участники совета подвели итоги прошедшего года, поделились результатами своей деятельности и наметили планы на будущее.

В настоящее время под опекой детской благотворительной организации находится 712 детей и 439 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Елена Викторова, директор программы «Детская деревня SOS» Мурманской области: «Мы работаем по направлению ресурсная превенция».

В 2024 году организация открыла новое для себя направление – образовательное подразделение в социальном центре. С ребятами индивидуально занимается психолог. Работа ведётся по востребованным категориям: экстремизм, половое воспитание, уроки безопасности и многое другое. Кроме того, организация продолжает развивать и уже существующие проекты.

С 2017 года «Детская деревня SOS» активно сотрудничает с УФСИН, а в 2024 году, согласно федеральному закону, начала свою деятельность группа пробации.

Светлана Серебрякова, старший инспектор группы исполнительной и постпенитенциарной пробации УФСИН России по Мурманской области: «Основная задача службы пробации – это оказание помощи лицам, которые оказались в трудной жизненной ситуации».

На координационном совете Мурманский арктический университет так же представил новые формы взаимодействия с организацией.

Семьи, находящиеся на сопровождении «Детской деревни SOS», не отказываются от детей, и это, по мнению экспертов, главный успех. Психологи, юристы и специалисты по социальной работе взаимодействуют с семьёй, попавшей в кризисную ситуацию, помогают родителям заботиться о детях. Представители организации трудятся даже в самых отдалённых уголках Мурманской области, например, Терский и Ловозерский районы. Там, силами маленьких подразделений проводят много интересных мероприятий для взрослых и детей.